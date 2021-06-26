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Семилетний мальчик утонул в реке под Тамбовом

Происшествия
Семилетний мальчик утонул в реке под Тамбовом
pxhere.com  / 

Тамбов, 26 июня. Во время купания в реке Польной Тамбовской области погиб 7-летний мальчик. Его тело водолазы спасательного центра извлекли в субботу.

Установлено, что 25 июня ребенок находился у водоема под присмотром бабушки и других родственников. В один из моментов в легкие погибшего попала вода, в результате чего он пошел ко дну. Заметить тонущего юношу никто из купающихся не сумел.

«Ребенок зашел в воду в майке, поэтому бабушка сказала ему вернуться на берег и снять ее. В этот момент женщина ненадолго отвлеклась и потеряла ребенка из поля зрения. Самостоятельные поиски не дали результата и родственники обратились в правоохранительные органы», — уточнили в региональном СК. 

В настоящее время место происшествия осматривают следователи и криминалисты. Ведется опрос родственников и очевидцев происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области участились случаи гибели людей на воде. Так, за три дня на территории водоемов региона зафиксирована смерть пятерых мужчин.

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россия тамбов купание тамбовская область утонул
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