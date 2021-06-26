Испанцы жестко раскритиковали Лондон за инцидент с британским эсминцем около Крыма

Мадрид, 26 июня. Вторжение британского эсминца Defender в территориальные воды РФ близ берегов Крыма вызвало бурную реакцию в испанских СМИ и социальных сетях.

Подробности инцидента с кораблем ВМС Великобритании описали ведущие испанские издания, в том числе Mundo, Periodico, Pais и Vanguardia. Их читатели жестко осудили провокационные действия Лондона и указали на опасность неконтролируемой конфронтации между ядерными державами в случае повторения таких событий.

«Англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит», — заявил один из пользователей.

Другие жители Испании жестко раскритиковали Лондон и напомнили властям королевства, что с Россией шутить не стоит. Некоторые испанцы возмутились эпизодом с открытием огня фрегатом ВМС Великобритании по испанскому боевому кораблю близ Гибралтара, что произошло в мае 2019 года.

«Великобритания — пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже со своими бывшими партнерами по ЕС», — выразил свое отношение к британской провокации возле Крыма еще один пользователь испанского сегмента Сети.

Ранее офицер Черноморского флота разъяснил всю незаконность действий британского эсминца Defender возле Крыма. Официальную позицию правительства Великобритании в связи с данным инцидентом приводил сайт 360tv.ru.