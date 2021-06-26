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Влад Топалов растрогал Валерию историей о писателе Франце Кафке

  /   Обновлено: 26 июня 2021 11:10
Шоу-бизнес
Влад Топалов растрогал Валерию историей о писателе Франце Кафке
vk.com  /  Vlad Topalov

Москва, 26 июня. Экс-солист Smash!! Влад Топалов в своем Instagram-аккаунте делится с фанатами разнообразными интересными историями. Недавно он вспомнил случай из жизни писателя Франца Кафки.

Певец рассказал, что за год до смерти Франц Кафка, у которого не было своей семьи, случайно встретил девочку в парке. Малышка в слезах искала куклу, но поиски оказались безуспешными. Тогда писатель, чтобы успокоить ребенка, сказал, что ее любимая игрушка просто отправилась в путешествие. Кафка поддерживал легенду, поэтому с периодичностью писал девочке небольшие письма от лица потерянной куклы.

Позже литератор подарил малышке новую игрушку. Однако презент расстроил девочку — она наделялась, что к ней из путешествия вернется ее любимая кукла. Кафке пришлось написать еще одно письмо, в котором он под видом игрушки объяснил, как странствия повлияли на внешность. Через год писатель, последние годы жизни боровшийся с туберкулезом, скончался. Через много лет уже взрослая девочка нашла внутри куклы записку.

«В крошечном письме, подписанном Кафкой, было написано: «Все, что ты любишь, скорее всего, потеряется, но в конце концов любовь вернется другим способом», — рассказал Влад Топалов в своем Instagram-аккаунте.

Трогательная история не оставила равнодушными подписчиков певца и даже его звездных коллег, пишут «Дни.ру». Певица Валерия в комментариях призналась, что едва не расплакалась, когда дочитала историю.

«Сижу такая, уже при мэйке, готовая к мероприятию, а тут твой пост», — призналась исполнительница.

В начале мая Влад Топалов поступил в московскую больницу, где ему провели экстренную операцию. После этого певец выразил медикам благодарность и назвал имя своего спасителя.

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Все новости / Шоу-бизнес / Влад Топалов растрогал Валерию историей о писателе Франце Кафке
Валерия кафка топалов
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