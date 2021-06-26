American Express и еще 28 компаний разместят акции на Мосбирже

Москва, 26 июня. Список ценных бумаг иностранных предприятий, которые торгуются на Московской бирже, вырастет до 173 позиций.

Уже 1 июля площадка начнет торги с акциями 29 заграничных фирм. Среди них окажутся Citigroup, Charles Schwab, American Express, U.S. Bancorp и Wells Fargo, сообщает РБК.

Руководство биржи анонсирует дальнейшее расширение числа зарубежных активов. Борис Блохин, директор департамента рынка акций, заявил о планах по разработке новой системы торгов с иностранными акциями.

Предполагается, что общее число эмитентов достигнет 500. При этом бумаги компаний из США будут номинированы в американских долларах, тогда как активы фирм из ЕС — в евро. Санкт-Петербургская биржа ранее также объявила об нововведении в своей работе.