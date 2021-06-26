Криштиану Роналду оценил свою популярность в Instagram

Турин, 26 июня. Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о достижении отметки 300 млн подписчиков в Instagram.

Криштиану Роналду прокомментировал свою популярность в соцсетях. По его словам, 300 миллионов подписчиков — это невероятная цифра. Звезда футбола поблагодарила болельщиков по всему миру за поддержку. Он также поделился роликом с восторженными комментариями фанатов.

Футболист является первым человеком планеты, собравшим такую огромную армию подписчиков в Instagram. К своим 36 годам он добился больших успехов в спорте: признан лучшим бомбардиром в истории «Реал Мадрида» и сборной Португалии, одним из лучших игроков в истории мирового футбола.