Опытные путешественники дали советы по облегчению чемодана в отпуске

Москва, 26 июня. Грамотно собранный чемодан — залог хорошего отпуска. Опытные туристы советуют не брать с собой на море предметы, которые занимают много места и не пригодятся на отдыхе.

Чтобы облегчить сбор чемоданов, бывалые путешественники составили список бесполезных в отпуске предметов. В рейтинге ненужных на море вещей лидируют дорогие украшения и аксессуары. Ценные предметы лучше оставить дома, чтобы не волноваться за их сохранность.

Брать с собой коврик для йоги и другой громоздкий спортивный инвентарь нет необходимости, в чемодане они займут слишком много пространства и могут пролежать там весь отпуск. На отдыхе умеренную физическую нагрузку могут обеспечить фитнес-резинки, которые не занимают много места.

Стоит отказаться от узконаправленных косметических средств. В отпуске вряд ли будет много времени для различных масок, пилингов и скрабов. Простые средства для ухода можно купить в магазине или их предоставляет отель. А вот средства защиты от солнца взять нужно обязательно, в базовый набор должен входить солнцезащитный крем, бальзам для губ. Декоративную косметику ограничьте универсальными средствами: ВВ-крем, карандаш для век и тушь.

Не стоит брать с собой более двух купальников, этого достаточно для отдыха на пляже. Внести разнообразие в образ помогут стильные аксессуары. Также не стоит везти с собой фен и другую технику для укладки волос. Отпуск — это хороший повод дать шевелюре отдохнуть от причесок и укладок. К тому же, фен есть практически в любом отеле.

Для отпуска опытные туристы советуют составить капсульный гардероб и не везти в чемоданах вещи, которые не сочетаются ни с чем. Им суждено пролежать в багаже до конца отдыха.

Бумажные книги лучше оставить дома, они занимают в чемодане много места и добавляют немало веса. Для чтения в отпуске идеально подойдет электронная книга на телефоне или планшете.

Следуя этим нехитрым советам, можно быстро собрать чемодан и оставить ненужные предметы дома, это сэкономит деньги за перевес багажа. С отдыха туристы смогут привезти сувениры, а не полные чемоданы ненужных вещей.

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