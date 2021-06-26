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Краснодарские власти ввели режим ЧС в двух поселениях из-за града

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:59
Происшествия
Краснодарские власти ввели режим ЧС в двух поселениях из-за града
pixabay.com

Краснодар, 26 июня. Власти Мостовского района объявили режим ЧС в двух населенных пунктах. Крупный град повредил кровли около 50 домов.

По словам главы района Сергея Ласунова, поврежденные кровли зафиксировали в порядка 50 домах. Сейчас ущерб оценивают сотрудники комиссии.

Накануне министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщало, что в Мостовском районе из-за крупного града повредились кровли около 40 частных жилых домов в поселке Псебай и станице Андрюки. На месте выпадения града работают межведомственные группы.

Сильный дождь и град ранее обрушился на Мостовский и Апшеронский районы Краснодарского края. В результате непогоды пострадали крыши частных домов, сообщал ФАН.

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мчс краснодар град режим чс
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