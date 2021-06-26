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Сергей Шойгу стал почетным гражданином Тульской области

  /   Обновлено: 26 июня 2021 11:13
Общество
Сергей Шойгу стал почетным гражданином Тульской области
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Тула, 26 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу стал почетным гражданином Тульской области. С инициативой о присвоении главе оборонного ведомства страны такого звания в специальную комиссию региона обратились представители ветеранских и воинских организаций Тульской области, родители учащихся Тульского суворовского военного училища.

Ежегодно почетными гражданами Тульской области могут стать не более трех человек. Ранее такого звания были удостоены конструкторы-оружейники Аркадий Шипунов и Николай Макаровец, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин и другие. При решении вопроса о присвоении принимаются во внимание заслуги перед страной и Тульской областью.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал предложение комиссии и подписал указ о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Тульской области» министру обороны Российской Федерации Герою Российской Федерации генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу. Эта высшая региональная награда — знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Тульской области.

В субботу Сергей Шойгу посетит регион, где примет участие в ряде официальных мероприятий.

Ранее ФАН сообщал, что силами Минобороны РФ в Тульской области будут восстановлены семь мостов. Работы производятся в течение лета, переправы появятся к 1 сентября.

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