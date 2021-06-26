Литва «попала в капкан» из-за выпрошенных у ЕС антибелорусских санкций

Вильнюс, 26 июня. Строгие санкции против Республики Беларусь заметно сказываются на плачевном состоянии инициатора — Литвы, отметил российский политолог Армен Гаспарян в интервью YouTube-каналу.

Евросоюз положительно ответил на просьбы Вильнюса и Варшавы о строгих антибелорусских санкциях. После кратковременной радости Литва осознала плачевные последствия, с которыми столкнется в будущем. В результате введения четвертого пакета санкций против Белоруссии Литва оказалось в сложном экономическом положении, отметил политолог.

По мнению Гаспаряна, ограничения в отношении «Беларуськалия» привели к тому, что Клайпедский порт «провис» на 17%, железнодорожные перевозки упали на 16%. Кроме того, около 500 человек должны быть уволены. Потеря ВВП в 2021 году составила примерно 0,9%, а в следующем специалисты предрекают 0,5%.

Он отметил, что правительство Литвы беззвучно «рыдает» и пожинает плоды непродуманности, глупости и шаткого мнения. Политолог сравнил ситуацию с капканом, в который литовские власти с удовольствием влезли, а сейчас бегают с криком по врачам.

Если предположить, что спустя некоторое время санкции будут сняты, никто не захочет компенсировать Литве убытки и потери в экономике. Даже несмотря на обещания ЕС выделять некрупную сумму на оказание помощи, подчеркнул эксперт.

Ранее ФАН сообщил, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии могут крайне отрицательно сказаться на «Литовских железных дорогах» (ЛЖД), так как белорусские грузы составляют треть от общего грузопотока одной из дочерних компаний — LTG Cargo.