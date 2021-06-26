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Водолазы извлекли тело мужчины из реки под Саратовом

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:55
Происшествия
Водолазы извлекли тело мужчины из реки под Саратовом
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Саратов, 26 июня. Саратовец утонул в реке Хопер в рабочем поселке Турки. Прибывшие на место происшествия водолазы извлекли из воды труп.

На месте обнаружения погибшего работает следственно-оперативная группа. Тело мужчины передано на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Следственный комитет по региону начал проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Сотрудника правоохранительных органов обнаружили мертвым возле гипермаркета в Базовом переулке в Екатеринбурге.

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