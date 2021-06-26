В США назвали топ-5 мощных аргументов арктического величия России

Вашингтон, 26 июня. Россия получила богатое военное наследие для конкуренции в Арктике после распада Советского Союза, уверены аналитики из Соединенных Штатов.

ВС РФ готовы к противостоянию в Арктическом регионе намного лучше, чем армии других стран, пишет военный аналитик Роберт Фарли в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что еще СССР рассматривал перспективы использования этих территорий в случае вооруженного конфликта с Западом. После того как Советский Союз распался, Россия получила большую часть мощного вооружения, предназначенного для ведения боев в условиях сурового арктического климата. Кроме того, отметил эксперт, у российских военных остался бесценный опыт.

Аналитик назвал топ-5 мощных аргументов арктического величия России, при помощи которых Москва может отстоять свои интересы в регионе и дать отпор любому противнику. На первое место в этом списке эксперт поставил ледоколы, которых у России имеется большое количество. Фарли напомнил, что российский ледокольный флот является крупнейшим в мире.

«Ледоколы гарантируют российским военным доступ в Арктику с уверенностью, которой не обладает ни одна другая страна. Это дает России большую свободу в планировании своей военной и ресурсной стратегии в Заполярье», — пишет автор материала.

Необязательно проламывать лед, чтобы передвигаться в Арктике, так как его можно попросту избегать, перемещаясь под ним, отметил журналист. По его мнению, для этого отлично подходит российская подлодка «Акула», созданная еще в годы холодной войны. Фарли подчеркнул, что эта «чудовищная субмарина» способна нести огромный и мощный арсенал.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 также является грозным аргументом российского влияния в Арктике, считает автор статьи. Он подчеркнул, что разработанный на основе МиГ-25 самолет создавался для охоты на американские бомбардировщики. Эксперт напомнил, что эта крылатая машина обладает мощным вооружением и радарами, а также невероятной маневренностью.

Несмотря на то, что турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95, прозванный на Западе «Медведем», обладает внушительным возрастом, он все еще используется в ВКС РФ, представляя серьезную угрозу, считает Фарли. По его словам, этот самолет способен нести противокорабельные и противолодочные крылатые ракеты на огромные расстояния.

Еще одним инструментом защиты интересов России в Арктике является спецназ, который давно отрабатывает приемы ведения войны в регионе, констатировал автор материала. Он уточнил, что этим бойцам предстоит осуществлять захват вражеских объектов в особо труднодоступных местах.

Ранее публицист Анатолий Вассерман заявил, что США едва ли решатся развязать вооруженный конфликт с Россией в Арктическом регионе. Он подчеркнул, что американцы не станут воевать с ВС РФ собственными руками и предпочтут втянуть в противостояние своих союзников.