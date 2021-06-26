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Уголовное дело возбуждено после смертельной стрельбы в Кохме

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:52
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельной стрельбы в Кохме
wikipedia.org  /  Jonathanmallard

Иваново, 26 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после инцидента со стрельбой. Жертвой происшествия стал один человек, сообщает источник ФАН.

Мужчина открыл огонь по знакомым после словесной перепалки, вероятной причиной которой стал «денежный» конфликт. В результате инцидента пострадали три человека, один из которых скончался от полученных ранений.

В настоящее время на месте перестрелки работают сотрудники полиции. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.

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