19FortyFive: новая российская ракета может сорвать глобальные планы США

Вашингтон, 26 июня. Российский ракетный комплекс «Сармат» способен нейтрализовать угрозы со стороны американской глобальной системы противоракетной обороны, считают эксперты портала 19FortyFive.

Ранее стало известно, что российские специалисты планируют провести летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в третьем квартале 2021 года. При этом Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ планируют поставить на боевое дежурство первый комплекс «Сармат» в 2022 году, передает «ПолитРоссия».

Американские аналитики отмечают, что новая российская ракета способна пробить любую существующую систему противоракетной обороны. «Сармат» способен перемещаться по непредсказуемой траектории, обходя зоны размещения средств ПРО.

«Двигатели «Сармата» быстро выводят ракету в безопасную зону, что делает ее неуязвимой до выхода на основную траекторию полета», — говорится в публикации.

Подобное положение вещей вызывает тревогу у американских военных. При этом аналитики отметили, что еще более опасным свойством российской ракеты является ее способность нести разные типы боеголовок. Американские эксперты уверены: «Сармат» может разрушить планы США по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены гиперзвуковые ракеты «Циркон». При этом глава государства отметил, что в настоящее время в распоряжении российских военных уже находится новейшая ракета межконтинентальной дальности «Авангард», а также лазерные боевые комплексы «Пересвет», передает «Утро.ру».