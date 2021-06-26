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Шойгу поздравил первых выпускников Тульского суворовского училища

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:58
Армия
Шойгу поздравил первых выпускников Тульского суворовского училища
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Тула, 26 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на первой выпускной церемонии суворовского училища в Туле и выступил с поздравлением.

Учебное заведение было возрождено пять лет назад, напомнил глава Минобороны во время своего выступления. Он поприветствовал выпускников, отметил их положительные качества и поздравил суворовцев с завершением обучения. Также Шойгу вручил им аттестаты о среднем полном образовании и нагрудные знаки об окончании училища.

«У вас за плечами сложные учебные программы, экзамены, спортивные победы, активная общественная жизнь», — подчеркнул он.

Замминистра обороны России Вадим Панков ранее сообщил о подготовке российских курсантов. В 2021 году свыше 10 000 выпускников военно-учебных заведений получат офицерские погоны, уточнил он.

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Все новости / Армия / Шойгу поздравил первых выпускников Тульского суворовского училища
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