Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 11:20
11:20
Происшествия
Двое пострадавших в результате стрельбы в Кохме находятся в тяжелом состоянии
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 26 июня
11:17
Общество
Число привитых от коронавируса ежедневно растет в Ленобласти
11:16
Общество
Выпускники пришли в восторг от праздника «Алые паруса»
11:16
Общество
Представитель ВОЗ в РФ оценил вероятность эпидемии "черной плесени" в стране
11:15
Происшествия
Школьник погиб из-за неисправной газонокосилки в Московской области
11:13
Общество
Прививку от коронавируса можно делать при любом титре антител
11:12
Армия
Минобороны Азербайджана анонсировало совместные учения с Пакистаном и Турцией
11:11
Армия
Испанцы жестко раскритиковали Лондон за инцидент с британским эсминцем около Крыма
11:10
Шоу-бизнес
Влад Топалов растрогал Валерию историей о писателе Франце Кафке
Все новости

В MW сравнили боевые качества британского эсминца и бомбардировщика Су-24М

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:47
Армия
В MW сравнили боевые качества британского эсминца и бомбардировщика Су-24М
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 26 июня. Аналитики издания Military Watch (MW) спрогнозировали итог боевого столкновения между британским эсминцем Defender и российским бомбардировщиком Су-24М.

Эксперты обратили внимание на получивший широкую известность эпизод нарушения государственных границ РФ данным кораблем ВМС Великобритании вблизи Крыма. Как сообщили в российском министерстве обороны, бомбардировщик Су-24М ВКС РФ сбросил несколько авиабомб по курсу движения Defender и тем самым вынудил его вернуться в нейтральные воды.

В реальном бою с Су-24М эсминцы данного типа практически не имеют шансов, отмечают аналитики MW. Корабль ВМС Великобритании не выдерживает сравнения с российским бомбардировщиком ни по радиолокационному оснащению, ни по скоростным качествам, ни по ударному вооружению, пишут авторы издания.

«Су-24М представляет собой… мощный фронтовой бомбардировщик… Он может применять противокорабельные ракеты класса Х-31, а также противорадиолокационные ракеты, такие как, например, Х-58», — подчеркивают обозреватели MW.

Ракета Х-31 движется к цели с гиперзвуковой скоростью и при точном попадании способна разорвать пополам более крупный военный корабль, чем британский эсминец, резюмирует Military Watch.

Ранее объяснялось, почему провокационная миссия эсминца Defender близ берегов Крыма подобна «игре с огнем». Официальную позицию руководства РФ в связи с инцидентом близ мыса Фиолент приводил сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В MW сравнили боевые качества британского эсминца и бомбардировщика Су-24М
бой су-24м defender
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru