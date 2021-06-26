В MW сравнили боевые качества британского эсминца и бомбардировщика Су-24М

Вашингтон, 26 июня. Аналитики издания Military Watch (MW) спрогнозировали итог боевого столкновения между британским эсминцем Defender и российским бомбардировщиком Су-24М.

Эксперты обратили внимание на получивший широкую известность эпизод нарушения государственных границ РФ данным кораблем ВМС Великобритании вблизи Крыма. Как сообщили в российском министерстве обороны, бомбардировщик Су-24М ВКС РФ сбросил несколько авиабомб по курсу движения Defender и тем самым вынудил его вернуться в нейтральные воды.

В реальном бою с Су-24М эсминцы данного типа практически не имеют шансов, отмечают аналитики MW. Корабль ВМС Великобритании не выдерживает сравнения с российским бомбардировщиком ни по радиолокационному оснащению, ни по скоростным качествам, ни по ударному вооружению, пишут авторы издания.

«Су-24М представляет собой… мощный фронтовой бомбардировщик… Он может применять противокорабельные ракеты класса Х-31, а также противорадиолокационные ракеты, такие как, например, Х-58», — подчеркивают обозреватели MW.

Ракета Х-31 движется к цели с гиперзвуковой скоростью и при точном попадании способна разорвать пополам более крупный военный корабль, чем британский эсминец, резюмирует Military Watch.

Ранее объяснялось, почему провокационная миссия эсминца Defender близ берегов Крыма подобна «игре с огнем». Официальную позицию руководства РФ в связи с инцидентом близ мыса Фиолент приводил сайт 360tv.ru.