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Названа возможная причина конфликта со стрельбой в Кохме

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:54
Происшествия
Названа возможная причина конфликта со стрельбой в Кохме
pixabay.com

Иваново, 26 июня. Стала известна предварительная причина конфликта со стрельбой в одном из домов города Кохма, где погиб один человек.

По данным источника ФАН, к перестрелке могла привести попытка коллекторов получить деньги от должника. По всей видимости, мужчинам не удалось мирно разрешить финансовый спор.

В какой-то момент один из участников разгоревшегося конфликта схватил оружие и открыл огонь по оппонентам. В результате погиб один человек, двое получили ранения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время стрелявший забаррикадировался, с ним ведутся переговоры. К месту ЧП стянуты сотрудники полиции.

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