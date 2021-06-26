Названа возможная причина конфликта со стрельбой в Кохме

Иваново, 26 июня. Стала известна предварительная причина конфликта со стрельбой в одном из домов города Кохма, где погиб один человек.

По данным источника ФАН, к перестрелке могла привести попытка коллекторов получить деньги от должника. По всей видимости, мужчинам не удалось мирно разрешить финансовый спор.

В какой-то момент один из участников разгоревшегося конфликта схватил оружие и открыл огонь по оппонентам. В результате погиб один человек, двое получили ранения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время стрелявший забаррикадировался, с ним ведутся переговоры. К месту ЧП стянуты сотрудники полиции.