Организаторы виртуальной выставки по «Ведьмаку» WitcherCon выпустили промо-ролик

Лос-Анджелес, 26 июня. Первый промо-ролик виртуальной выставки по «Ведьмаку» WitcherCon появился на YouTube. Организаторы онлайн-мероприятия пообещали анонсы и сюрпризы для поклонников серии.

Виртуальную выставку анонсировали в рамках Netflix Geeked. Мероприятие будет посвящено не только проектам стриминговой платформы, снимающей сериал по «Ведьмаку», но и играм вселенной.

WitcherCon стартует 9 июля в 20:00 по московскому времени. Всего запланировано две трансляции — вторая начнется 10 июля в 04:00 по Москве.

Скорее всего, на выставке покажут полноценный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Кроме того, на онлайн-мероприятии могут назвать дату премьеры продолжения проекта.

Звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл ранее показал новый тизер второго сезона. Героем короткого ролика стал Геральт, которого как раз играет актер.