Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 11:20
11:20
Происшествия
Двое пострадавших в результате стрельбы в Кохме находятся в тяжелом состоянии
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 26 июня
11:17
Общество
Число привитых от коронавируса ежедневно растет в Ленобласти
11:16
Общество
Выпускники пришли в восторг от праздника «Алые паруса»
11:16
Общество
Представитель ВОЗ в РФ оценил вероятность эпидемии "черной плесени" в стране
11:15
Происшествия
Школьник погиб из-за неисправной газонокосилки в Московской области
11:13
Общество
Прививку от коронавируса можно делать при любом титре антител
11:12
Армия
Минобороны Азербайджана анонсировало совместные учения с Пакистаном и Турцией
11:11
Армия
Испанцы жестко раскритиковали Лондон за инцидент с британским эсминцем около Крыма
11:10
Шоу-бизнес
Влад Топалов растрогал Валерию историей о писателе Франце Кафке
Все новости

Четыре человека обратились за медицинской помощью после урагана в Псковской области

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:45
Происшествия
Четыре человека обратились за медицинской помощью после урагана в Псковской области
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Суворова

Псков, 26 июня. Мощный ураган обрушился на семь районов Псковской области. В результате стихии помощь медиков понадобилась четырем местным жителям. Один из них госпитализирован.

Больше всего от сильного ветра и дождя пострадали южные районы области — Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский и Великие Луки. Без электричества остались около 1 тыс. населенных пунктов.

В ликвидации последствий непогоды задействовано 138 бригад с техникой, в том числе энергетики, пожарные и сотрудники МЧС России. На помощь также будут отправлены дополнительные бригады из других регионов.

Ураган оставил без электричества ковидную больницу в Великих Луках, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Четыре человека обратились за медицинской помощью после урагана в Псковской области
пострадавшие ураган стихия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru