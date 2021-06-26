Четыре человека обратились за медицинской помощью после урагана в Псковской области

Псков, 26 июня. Мощный ураган обрушился на семь районов Псковской области. В результате стихии помощь медиков понадобилась четырем местным жителям. Один из них госпитализирован.

Больше всего от сильного ветра и дождя пострадали южные районы области — Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский и Великие Луки. Без электричества остались около 1 тыс. населенных пунктов.

В ликвидации последствий непогоды задействовано 138 бригад с техникой, в том числе энергетики, пожарные и сотрудники МЧС России. На помощь также будут отправлены дополнительные бригады из других регионов.

Ураган оставил без электричества ковидную больницу в Великих Луках, сообщал сайт 360tv.ru.