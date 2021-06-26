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Власти Греции продлили разрешение на въезд граждан ряда стран

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:52
Общество
Власти Греции продлили разрешение на въезд граждан ряда стран
pixabay.com

Афины, 26 июня. Граждане ряда стран, в том числе России, могут посетить Грецию до 3 июля. Разрешение на въезд иностранцев продлили местные власти.

Чтобы посетить Грецию, выходцам из других государств нужно предоставить свидетельство о вакцинации от коронавируса. В качестве альтернативы принимаются отрицательный результат ПЦР-теста или справка о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

Представители Греции ожидают положительного решения от российской стороны о полноценном возобновлении авиасообщения между странами. Привитые «Спутником V» россияне не имеют никаких проблем со въездом в эту страну.

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