Хороший цвет лица, упругая кожа, отсутствие морщин — мечта любой женщины. А сколько сил и средств уходит на заботу о здоровье кожи! Бесконечные поиски идеальных косметических средств и регулярные визиты к косметологам, правильное питание и спорт — все это для того, чтобы выглядеть свежо и подтянуто в любом возрасте.

Бороться приходится сразу с несколькими противниками. Это недостаточное увлажнение и снижение тонуса кожи, высыпания и гиперпигментация и, конечно, купероз — красные «паутинки» и «звездочки», вынуждающие нас тщательно выбирать косметические средства и внимательнее относиться к бьюти-процедурам. Почему появляется купероз, как с ним бороться, на что обратить внимание при выборе крема для домашнего ухода — рассмотрим в этой статье.

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Что такое купероз

Купероз — это стойкое расширение мелких сосудов (капилляров). Причиной этого является снижение эластичности и упругости стенок сосудов. Под давлением крови капилляры расширяются и не могут вернуться в первоначальное положение. Они просвечивают сквозь кожу и проявляются в форме «звездочек» и «паутинок». Так создается впечатление постоянного покраснения на лице, что, конечно, беспокоит любую женщину, столкнувшуюся с этой проблемой.

Купероз чаще всего появляется на носу, под глазами, на скулах. Возникнуть он может в любом возрасте, но в основном начинает беспокоить после 35 лет. У женщин купероз бывает чаще, чем у мужчин.

Четыре стадии купероза

1 стадия — покраснение локального характера. Как правило, появляется в результате длительного пребывания на солнце или при сухом воздухе.

2 стадия — сосуды постепенно образуют сеточку и становятся ярче.

3 стадия — сеточка сосудов становится отчетливой, кожа приобретает бледный оттенок, сосуды становятся ярче.

4 стадия — процесс затрагивает не только капилляры, но и все сосуды на лице, кожа становится неровной, грубоватой, появляются воспаления.

В некоторых случаях купероз — это наследственная предрасположенность: слабая эластичность сосудов, тонкая светлая кожа, гормональные нарушения вследствие некоторых врожденных заболеваний.

Приобретенный купероз может быть спровоцирован несколькими факторами.

Постоянное пребывание на солнце без защиты. Солнечный свет в больших количествах, особенно в активные часы, крайне вреден для кожи. Это причина фотостарения, ожогов, которые могут иметь отложенные во времени последствия.

Посещение солярия, сауны, бани, особенно в холодное время года. На состояние кожи влияет резкий перепад температур. При нормальном состоянии сосудов перепады температуры (тот же контрастный душ), скорее, полезны, но если купероз уже дал о себе знать, злоупотреблять этим не стоит.

Вредные привычки. Не секрет, что алкоголь сильно обезвоживает кожу. Он также вызывает приток крови, из-за чего капилляры расширяются. Никотин также влияет на работу сосудов, нарушая кровообращение.

Гормональные нарушения из-за применения гормональных контрацептивов, лекарственных препаратов, менопаузы, заболевания внутренних органов.

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Что можно и чего нельзя делать при первых признаках купероза

Если сеточка из сосудов на лице становится все заметнее, время проанализировать, что послужило тому причиной. Исключите факторы, на которые вы можете повлиять сами, и результат не заставит себя ждать. При выраженном куперозе стоит обратиться к врачу-терапевту. Он либо назначит первичные анализы для уточнения причины, либо сразу даст направление к гастроэнтерологу или эндокринологу.

Косметологи рекомендуют отказаться от использования всякого рода скрабов и средств с абразивным действием. Даже мельчайшие твердые частицы способны повредить и без того тонкую раздраженную кожу и мелкие капилляры. Замените скрабы на деликатные пилинги и очищающие маски. Кроме этого, исключите средства для лица с содержанием спирта, который сушит кожу.

Выберете хорошее средство для лица с SPF-защитой и не забывайте пользоваться им, когда УФ-индекс высокий. Посмотреть его можно на любом метеорологическом сайте. Если индекс выше трех-четырех баллов, то хотя бы минимальная защита необходима.

При выборе бьюти-процедур обязательно прислушайтесь к советам врача-косметолога. Даже самые инновационные и эффективные процедуры могут быть для вас вредны.

Агрессивный пилинг и вакуумный массаж лица категорически противопоказаны при наличии сеточки сосудов на лице.

Процедуры, которые помогают уменьшить покраснение и сделать сосуды менее видимыми

Электрокоагуляция — воздействие на сосуды волосковым электродом. Прижиганием можно удалить явные проявления купероза, однако в ряде случаев могут остаться небольшие рубцы, а иногда следы пигментации.

Мезотерапия — введение под кожу витаминных препаратов, увлажняющих кожу, укрепляющих стенки сосудов, способствующих нормализации кровообращения. Может использоваться как лечение уже имеющего купероза и в качестве профилактики.

Лазерная терапия — воздействие на сосудистую сетку лазером. Один из самых эффективных методов в борьбе с куперозом. Его преимущество — быстрый результат, короткий период восстановления и относительная безболезненность.

Фототерапия — воздействие светом. Такая процедура эффективна не только при куперозе, но и при угревых высыпаниях, пигментных пятнах.

Озонотерапия — терапия широкого спектра действия. Благодаря снабжению сосудов кислородом укрепляются сосуды, улучшается кровообращение. Процедура минимально травматична для кожи и капилляров. Оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие.

Лечебный пластический массаж. В отличие от обычного или вакуумного, такой вид массажа способствует уменьшению сосудистого рисунка и эффективен для его профилактики.

Для профилактики купероза и при первых его признаках важен и ежедневный уход, который в сочетании с другими способами устранит видимые проявления сосудистого рисунка. Как выбрать крем от купероза и на что обратить внимание?

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Выбираем эффективный крем от купероза

К сожалению, одного только крема будет мало. Поскольку это не дефект кожи, а проблема сосудов, то только поверхностными средствами справиться с проблемой будет непросто.

Тем не менее, выбирая крем для ухода, обратите внимание на тот, который подойдет коже, склонной к покраснениям, раздражению. По сути, гиперчувствительной. Хорошо, если вы знаете о своей склонности к аллергическим реакциям на те или иные компоненты. Отдавайте предпочтение аптечной косметике, которая многократно сертифицирована дерматологами.

Средство должно успокаивать кожу, снимать раздражение и воспаление, увлажнять. Откажитесь от масляной текстуры, это касается и слишком плотной декоративной косметики.

Обратите внимание на наличие:

гиалуроновой кислоты;

пептидов;

витаминов (А, С, Е, К, F);

минеральных компонентов;

термальной воды;

SPF-защиты.

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