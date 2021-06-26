Хороший цвет лица, упругая кожа, отсутствие морщин — мечта любой женщины. А сколько сил и средств уходит на заботу о здоровье кожи! Бесконечные поиски идеальных косметических средств и регулярные визиты к косметологам, правильное питание и спорт — все это для того, чтобы выглядеть свежо и подтянуто в любом возрасте.
Бороться приходится сразу с несколькими противниками. Это недостаточное увлажнение и снижение тонуса кожи, высыпания и гиперпигментация и, конечно, купероз — красные «паутинки» и «звездочки», вынуждающие нас тщательно выбирать косметические средства и внимательнее относиться к бьюти-процедурам. Почему появляется купероз, как с ним бороться, на что обратить внимание при выборе крема для домашнего ухода — рассмотрим в этой статье.
Что такое купероз
Купероз — это стойкое расширение мелких сосудов (капилляров). Причиной этого является снижение эластичности и упругости стенок сосудов. Под давлением крови капилляры расширяются и не могут вернуться в первоначальное положение. Они просвечивают сквозь кожу и проявляются в форме «звездочек» и «паутинок». Так создается впечатление постоянного покраснения на лице, что, конечно, беспокоит любую женщину, столкнувшуюся с этой проблемой.
Купероз чаще всего появляется на носу, под глазами, на скулах. Возникнуть он может в любом возрасте, но в основном начинает беспокоить после 35 лет. У женщин купероз бывает чаще, чем у мужчин.
Четыре стадии купероза
1 стадия — покраснение локального характера. Как правило, появляется в результате длительного пребывания на солнце или при сухом воздухе.
2 стадия — сосуды постепенно образуют сеточку и становятся ярче.
3 стадия — сеточка сосудов становится отчетливой, кожа приобретает бледный оттенок, сосуды становятся ярче.
4 стадия — процесс затрагивает не только капилляры, но и все сосуды на лице, кожа становится неровной, грубоватой, появляются воспаления.
В некоторых случаях купероз — это наследственная предрасположенность: слабая эластичность сосудов, тонкая светлая кожа, гормональные нарушения вследствие некоторых врожденных заболеваний.
Приобретенный купероз может быть спровоцирован несколькими факторами.
- Постоянное пребывание на солнце без защиты. Солнечный свет в больших количествах, особенно в активные часы, крайне вреден для кожи. Это причина фотостарения, ожогов, которые могут иметь отложенные во времени последствия.
- Посещение солярия, сауны, бани, особенно в холодное время года. На состояние кожи влияет резкий перепад температур. При нормальном состоянии сосудов перепады температуры (тот же контрастный душ), скорее, полезны, но если купероз уже дал о себе знать, злоупотреблять этим не стоит.
- Вредные привычки. Не секрет, что алкоголь сильно обезвоживает кожу. Он также вызывает приток крови, из-за чего капилляры расширяются. Никотин также влияет на работу сосудов, нарушая кровообращение.
- Гормональные нарушения из-за применения гормональных контрацептивов, лекарственных препаратов, менопаузы, заболевания внутренних органов.
Что можно и чего нельзя делать при первых признаках купероза
Если сеточка из сосудов на лице становится все заметнее, время проанализировать, что послужило тому причиной. Исключите факторы, на которые вы можете повлиять сами, и результат не заставит себя ждать. При выраженном куперозе стоит обратиться к врачу-терапевту. Он либо назначит первичные анализы для уточнения причины, либо сразу даст направление к гастроэнтерологу или эндокринологу.
Косметологи рекомендуют отказаться от использования всякого рода скрабов и средств с абразивным действием. Даже мельчайшие твердые частицы способны повредить и без того тонкую раздраженную кожу и мелкие капилляры. Замените скрабы на деликатные пилинги и очищающие маски. Кроме этого, исключите средства для лица с содержанием спирта, который сушит кожу.
Выберете хорошее средство для лица с SPF-защитой и не забывайте пользоваться им, когда УФ-индекс высокий. Посмотреть его можно на любом метеорологическом сайте. Если индекс выше трех-четырех баллов, то хотя бы минимальная защита необходима.
При выборе бьюти-процедур обязательно прислушайтесь к советам врача-косметолога. Даже самые инновационные и эффективные процедуры могут быть для вас вредны.
Агрессивный пилинг и вакуумный массаж лица категорически противопоказаны при наличии сеточки сосудов на лице.
Процедуры, которые помогают уменьшить покраснение и сделать сосуды менее видимыми
Электрокоагуляция — воздействие на сосуды волосковым электродом. Прижиганием можно удалить явные проявления купероза, однако в ряде случаев могут остаться небольшие рубцы, а иногда следы пигментации.
Мезотерапия — введение под кожу витаминных препаратов, увлажняющих кожу, укрепляющих стенки сосудов, способствующих нормализации кровообращения. Может использоваться как лечение уже имеющего купероза и в качестве профилактики.
Лазерная терапия — воздействие на сосудистую сетку лазером. Один из самых эффективных методов в борьбе с куперозом. Его преимущество — быстрый результат, короткий период восстановления и относительная безболезненность.
Фототерапия — воздействие светом. Такая процедура эффективна не только при куперозе, но и при угревых высыпаниях, пигментных пятнах.
Озонотерапия — терапия широкого спектра действия. Благодаря снабжению сосудов кислородом укрепляются сосуды, улучшается кровообращение. Процедура минимально травматична для кожи и капилляров. Оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие.
Лечебный пластический массаж. В отличие от обычного или вакуумного, такой вид массажа способствует уменьшению сосудистого рисунка и эффективен для его профилактики.
Для профилактики купероза и при первых его признаках важен и ежедневный уход, который в сочетании с другими способами устранит видимые проявления сосудистого рисунка. Как выбрать крем от купероза и на что обратить внимание?
Выбираем эффективный крем от купероза
К сожалению, одного только крема будет мало. Поскольку это не дефект кожи, а проблема сосудов, то только поверхностными средствами справиться с проблемой будет непросто.
Тем не менее, выбирая крем для ухода, обратите внимание на тот, который подойдет коже, склонной к покраснениям, раздражению. По сути, гиперчувствительной. Хорошо, если вы знаете о своей склонности к аллергическим реакциям на те или иные компоненты. Отдавайте предпочтение аптечной косметике, которая многократно сертифицирована дерматологами.
Средство должно успокаивать кожу, снимать раздражение и воспаление, увлажнять. Откажитесь от масляной текстуры, это касается и слишком плотной декоративной косметики.
Обратите внимание на наличие:
- гиалуроновой кислоты;
- пептидов;
- витаминов (А, С, Е, К, F);
- минеральных компонентов;
- термальной воды;
- SPF-защиты.
Рейтинг лучших кремов от купероза по версии ФАН
Крем-капилляропротектор для кожи лица, склонной к куперозу. «Витэкс»
Капилляропротектор для чувствительной кожи с покраснениями. Наносить крем можно как днем (под макияж), так и ночью, когда лицо отдыхает. В составе необходимая для увлажнения гиалуроновая кислота, а также глицерин. Крем снижает интенсивность сосудистого рисунка, снимает покраснение, выравнивает рельеф.
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