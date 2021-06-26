СК начал проверку по факту смерти пенсионера под окнами новосибирской больницы

Новосибирск, 26 июня. Сотрудники СК разбираются в обстоятельствах смерти 62-летнего пенсионера. Его труп был найден возле городской больницы.

Медучреждение расположено на улице Мухачева. Сейчас оно оборудовано для лечения больных коронавирусом. Труп пациента лежал под окнами. Согласно основной версии, погибший упал с высоты. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Во дворе одного из петербургских ЖК обнаружен труп мужчины. Правоохранители установили, что он упал с общего балкона на 13 этаже.