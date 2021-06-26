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«Выполняют чью-то команду»: Михеев объяснил отказ Киева от дипотношений с Минском

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:41
Политика
«Выполняют чью-то команду»: Михеев объяснил отказ Киева от дипотношений с Минском
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 июня. Украинские власти, вероятнее всего, следуют воле западных покровителей, в связи с чем зачастую впадают в настоящее политическое безумие. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

Ярким примером безобразного поведения Киева стало решение о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией. Правящая элита Украины воспользовалась заготовленным Западом шаблоном для оправдания очередных попыток оказать давление на Минск, отметил эксперт. Речь идет об истории с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в столице республики.

«А делать вид, что этого нет, уже Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. ФАН) просто не может. Потому что это было бы просто глупо», — добавил политолог в интервью «Украине.ру».

Антибелорусские действия украинских властей могли стать причиной приглашения следователей из Луганской Народной Республики в Минск для проведения допроса Романа Протасевича, задержанного во время проверки воздушного судна Ryanair. Он является основателем Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским. Также он подозревается в причастности к преступлениям против мирных жителей Донбасса, напомнил Михеев.

Украине нравится быть инструментом Запада. Ради призрачных обещаний со стороны иностранных властей Киев готов пожертвовать даже экономическими и национальными интересами государства, заключил политолог.

На фоне инцидента с самолетом Ryanair руководство Евросоюза ввело в действие экономические секторальные санкции против Белоруссии. В частности, ограничения коснулись торговли нефтепродуктами и калийными удобрениями.

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украина белоруссия михеев
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