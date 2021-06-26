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Трое мужчин погибли при опрокидывании лодки на Таймыре

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:48
Происшествия
Трое мужчин погибли при опрокидывании лодки на Таймыре
pozhar.pnzreg.ru  /  ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр»

Норильск, 26 июня. Лодка с тремя мужчинами на борту опрокинулась в реке Норильской в Красноярском крае. Сотрудники МЧС России обнаружили пострадавших без признаков жизни.

Выпавшие из судна граждане были одеты в спасательные жилеты. Тела погибших переданы на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Норильская транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

По данным правоохранителей, никто из мужчин не имел прав на управление маломерного судна. Оно также не было зарегистрировано в установленном порядке.

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