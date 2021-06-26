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На переписи населения 2021 года будут работать 25 тысяч цифровых волонтеров

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:40
Общество
На переписи населения 2021 года будут работать 25 тысяч цифровых волонтеров
karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Москва, 26 июня. Всероссийская перепись населения в 2021 году пройдет с участием 25 тыс. цифровых волонтеров, сообщил глава Росстата Павел Малков.

Основной задачей цифровых волонтеров станет помощь россиянам в прохождении самостоятельной интернет-переписи. Добровольцам предстоит информировать граждан на переписных участках в МФЦ, а также работать в выездных группах.

Росстат намерен усилить взаимодействие с Минобрнауки и Росмолодежью, чтобы процедура стала более понятной для студентов и участников волонтерских движений. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.

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росстат перепись населения цифровые волонтеры
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