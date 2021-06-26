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Сериал-адаптация Halo лишился двух шоураннеров

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:28
Общество
Сериал-адаптация Halo лишился двух шоураннеров
Prt Scr youtube.com  /  HALO

Лос-Анджелес, 26 июня. Сериал-адаптация Halo должен был выйти в 2022 году на Paramount+. Однако релиз может не состояться — проект лишился двух шоураннеров и находится сейчас в производcтвенном «аду».

Создатели обещали показать долгожданный трейлер Halo на презентации Xbox & Bethesda Games Showcase, однако этого не произошло. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в руководстве проекта творится настоящий бардак, поэтому и премьера шоу находится под большим вопросом, несмотря на то, что съемки завершатся уже в ближайшее время.

Как оказалось, Кайл Киллен, назначенный шоураннером, покинул свой пост еще в 2019 году. Позже на его место назначили Стивена Кейни. Но и он тоже не захотел задерживаться в Halo надолго. Кейни уже оповестил продюсеров, что хочет уйти из проекта после завершения съемок. Если шоу получит второй сезон, то руководству придет искать нового режиссера.

Многострадальная адаптация Halo находится в производстве с 2013 года. За шоу отвечают Microsoft, Amblin Television, 343 Industries и Showtime Networks. Первый сезон будет состоять из девяти эпизодов. Главную роль в сериале исполнил Пабло Шрайбер.

Ранее голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подтвердила, что сольный фильм «Черная вдова» стал последним проектом Marvel с ее участием. Звезда призналась, что покидает киновселенную «с горечью».

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