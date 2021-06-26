В самолет авиакомпании «Ямал» при взлете врезалась птица

Екатеринбург, 26 июня. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после столкновения пассажирского лайнера с птицей.

Инцидент произошел сегодня утром. Командир воздушного судна, летевшего из Екатеринбург в Ноябрьск, сообщил о столкновении с птицей, которая врезалась в носовую часть самолета.

Лайнер благополучно приземлился в Ноябрьске. Специалисты не обнаружили на судне повреждений во время осмотра. На борту самолета находились 37 пассажиров, трое из которых дети.