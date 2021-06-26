Михеев оценил готовность Украины к экономической войне с Белоруссией

Москва, 26 июня. Украинские власти поддержали бойкот Белоруссии из солидарности с западными странами, однако разрыв дипломатических связей с соседним государством еще неприятно аукнется Киеву.

Арест в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича имел долгоиграющие последствия. Хотя белорусские власти задержали блогера не без основания — деятельность его канала в республике была признана экстремистской — западные страны объявили Минску бойкот и обвинили в политических репрессиях. К бойкоту присоединилась и Украина.

Российский политолог Сергей Михеев в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что украинские власти, желая не отставать от западных друзей, «в пылу безумия» не учли, что собственная экономика страны тесно завязана на импорте белорусских товаров и сырья.

«С точки зрения нынешнего украинского режима, нынешних украинских политиков, они просто бредят тем, что должны быть каким-то придатком, каким-то инструментом для коллективного Запада, и в первую очередь для Штатов», — заметил политолог.

Михеев также отметил, что в ответ на это белорусские власти наступили Украине на больную мозоль и пригласили к участию в расследовании деятельности Протасевича представителе Луганской Народной Республики. На заре своей журналисткой карьеры Протасевич как раз отличился в Донбассе в 2015 году, когда приехал туда освещать деятельность батальона националистов «Азов». Однако у луганских следователей есть основания полагать, что блогер не ограничивался журналистской деятельностью и был замешан в преступлениях бойцов «Азова» против мирного населения.

Ранее в Верховную раду поступил новый законопроект, призывающий полностью разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Одним из авторов инициативы выступил депутат Евгений Гончаренко. Его коллега Евгений Шевченко со словами «сгорел сарай — гори и хата» предложил Киеву не размениваться на мелочи и сразу объявить Минску войну, но предупредил, что за последствия этого решения не ручается.

Протасевич тем временем отправился вместе со своей девушкой Софьей Сапегой под домашний арест по решению СК Белоруссии. В ведомстве сочли, что можно смягчить им меру наказания, так как оба пошли на сотрудничество со следствием.