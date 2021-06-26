Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 11:19
11:17
Общество
Число привитых от коронавируса ежедневно растет в Ленобласти
11:16
Общество
Выпускники пришли в восторг от праздника «Алые паруса»
11:16
Общество
Представитель ВОЗ в РФ оценил вероятность эпидемии "черной плесени" в стране
11:15
Происшествия
Школьник погиб из-за неисправной газонокосилки в Московской области
11:13
Общество
Прививку от коронавируса можно делать при любом титре антител
11:12
Армия
Минобороны Азербайджана анонсировало совместные учения с Пакистаном и Турцией
11:11
Армия
Испанцы жестко раскритиковали Лондон за инцидент с британским эсминцем около Крыма
11:10
Шоу-бизнес
Влад Топалов растрогал Валерию историей о писателе Франце Кафке
11:08
Происшествия
Ивановскому стрелку удалось скрыться от полиции
11:06
Экономика
American Express и еще 28 компаний разместят акции на Мосбирже
Все новости

Один погиб и двое пострадали при стрельбе в ивановской Кохме

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:37
Происшествия
Один погиб и двое пострадали при стрельбе в ивановской Кохме
pixabay.com

Иваново, 26 июня. Один человек стал жертвой перестрелки в городе Кохма. Двое людей получили ранения, их состояние и характер полученных травм выясняются.

Как сообщает знакомый с ситуацией источник, конфликт между мужчинами разгорелся из-за «денежного вопроса». В ходе возникшей потасовки один из участников ссоры схватил оружие и начал стрелять в оппонентов.

Стрелявший мужчина забаррикадировался, в настоящее время с ним ведут переговоры. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Это уже второй инцидент со стрельбой в Ивановской области за прошедшие двое суток. Житель Ильинского района накануне открыл огонь из пистолета. В результате пострадали люди.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один погиб и двое пострадали при стрельбе в ивановской Кохме
стрельба иваново перестрелка гибель кохма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru