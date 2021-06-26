Один погиб и двое пострадали при стрельбе в ивановской Кохме

Иваново, 26 июня. Один человек стал жертвой перестрелки в городе Кохма. Двое людей получили ранения, их состояние и характер полученных травм выясняются.

Как сообщает знакомый с ситуацией источник, конфликт между мужчинами разгорелся из-за «денежного вопроса». В ходе возникшей потасовки один из участников ссоры схватил оружие и начал стрелять в оппонентов.

Стрелявший мужчина забаррикадировался, в настоящее время с ним ведут переговоры. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Это уже второй инцидент со стрельбой в Ивановской области за прошедшие двое суток. Житель Ильинского района накануне открыл огонь из пистолета. В результате пострадали люди.