Лондон, 26 июня. Великобритания не должна позволять, чтобы американцы втянули ее в потенциальный конфликт с Россией, пишут читатели The Daily Mail.

Британское издание опубликовало статью о том, как эсминец Великобритании пересек границу России около Крыма. Также The Daily Mail указал, что Москва ответила предупредительным огнем после настойчивых просьб сменить курс эсминца. Читатели поддержали действия российской стороны и восхитились тем, как Россия защищает свои границы от вторжения иностранных судов.

«Вот бы кто-нибудь наши границы так защищал», — пишет Mimsie Star.

«Британия не должна позволять, чтобы американцы втянули ее в еще один потенциальный конфликт. Если маразматику в Белом доме так хочется спровоцировать Россию, пусть действует в одиночку», — сообщил другой пользователь.

Британцы считают, что Россия поступила совершенно правильно и адекватно ответила на откровенную провокацию Лондона.

«Я вот русских ни в чем не виню. Границы надо защищать», — указал пользователь DistantWarrior.

Однако некоторые комментаторы посчитали, что британский эсминец якобы не нарушал границ РФ. Тогда в обсуждение включились россияне, которые напомнили жителям Соединенного Королевства о возможных последствиях подобных провокаций.

«У нас в Севастополе на английском кладбище еще есть места», — указал igris.

Ранее сообщалось, что Москва пригрозила Лондону ответными мерами после инцидента с эсминцем. Россия намерена жестко отвечать на такие вызовы.