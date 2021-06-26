Саратовская область подготовила суперсовременный корабль для Арктики

Балаково, 26 июня. Судоремонтный завод спустил на воду головной гидрографический катер «Юрий Бабаев», в церемонии принимали руководители региона. Судно будет осуществлять работу на Северном морском пути.



Катер ледового класса Ice 3 предназначен для обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры. Длина судна составляет 33,5 метра, ширина — восемь метров, водоизмещение — примерно 260 тонн.

«Это большой праздник для балаковского судоремонтного завода. Ему больше сотни лет, но на рубеже веков казалось, что шансов выжить у него нет. Но теперь БСРЗ получил новую жизнь, новые заказы, работники могут зарабатывать хорошие деньги. Это замечательно», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник БСРЗ, пожелавший остаться анонимным.