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Саратовская область подготовила суперсовременный корабль для Арктики

Общество
Саратовская область подготовила суперсовременный корабль для Арктики
Минпромэнерго Саратовской области  / 

Балаково, 26 июня. Судоремонтный завод спустил на воду головной гидрографический катер «Юрий Бабаев», в церемонии принимали руководители региона. Судно будет осуществлять работу на Северном морском пути. 

Катер ледового класса Ice 3 предназначен для обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры. Длина судна составляет 33,5 метра, ширина — восемь метров, водоизмещение — примерно 260 тонн. 

«Это большой праздник для балаковского судоремонтного завода. Ему больше сотни лет, но на рубеже веков казалось, что шансов выжить у него нет. Но теперь БСРЗ получил новую жизнь, новые заказы, работники могут зарабатывать хорошие деньги. Это замечательно», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник БСРЗ, пожелавший остаться анонимным.

Сорокаградусная жара вместе с градом ожидаются в Саратовской области. МЧС просит людей оставаться дома. 

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