Пассажиры не могут улететь из Ханты-Мансийска и Челябинска

Ханты-Мансийск, 26 июня. Задержки рейсов зафиксированы в ханты-мансийском и челябинском аэропортах. Прокуратура контролирует, чтобы в данной ситуации не нарушались права пассажиров.

Из Югры должен был вылететь лайнер со 127 пассажирами, включая 22 детей. Длительная задержка связана с выявленной технической неисправностью. За людьми уже вылетел резервный борт.

В Челябинске не смогли вовремя улететь 149 человек, в том числе 16 детей. Согласно последней информации, спустя несколько часов лайнер вылетел в Москву.