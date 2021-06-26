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Пассажиры не могут улететь из Ханты-Мансийска и Челябинска

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:17
Происшествия
Пассажиры не могут улететь из Ханты-Мансийска и Челябинска
pixabay.com

Ханты-Мансийск, 26 июня. Задержки рейсов зафиксированы в ханты-мансийском и челябинском аэропортах. Прокуратура контролирует, чтобы в данной ситуации не нарушались права пассажиров.

Из Югры должен был вылететь лайнер со 127 пассажирами, включая 22 детей. Длительная задержка связана с выявленной технической неисправностью. За людьми уже вылетел резервный борт.

В Челябинске не смогли вовремя улететь 149 человек, в том числе 16 детей. Согласно последней информации, спустя несколько часов лайнер вылетел в Москву.

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