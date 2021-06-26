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Жители Приамурья спасли косуленка от утопления

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:13
Общество
Жители Приамурья спасли косуленка от утопления
pxhere.com

Благовещенск, 26 июня. Детеныш косули оказался заперт на небольшом островке, окруженном водой во время разлива реки. На помощь к нему пришли спасатели.

Сотрудник МЧС вместе с охотоведами и представителями управления по охране животного мира решили провести осмотр затопленных территорий. Вскоре они заметили дикого зверя, оказавшегося в беде. Тогда специалисты забрали детеныша с собой. Позднее его отпустят на волю.

Работники Увельского лесхоза ранее заметили лисенка в поле во время заготовки леса, который остался без матери. Малыш сначала боялся пришедших к нему на помощь людей, но постепенно привык к ним, и даже подружился с волчицей по кличке Зена, которую ранее вынесли из огня.

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