Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 11:18
11:16
Общество
Выпускники пришли в восторг от праздника «Алые паруса»
11:16
Общество
Представитель ВОЗ в РФ оценил вероятность эпидемии "черной плесени" в стране
11:15
Происшествия
Школьник погиб из-за неисправной газонокосилки в Московской области
11:13
Общество
Прививку от коронавируса можно делать при любом титре антител
11:12
Армия
Минобороны Азербайджана анонсировало совместные учения с Пакистаном и Турцией
11:11
Армия
Испанцы жестко раскритиковали Лондон за инцидент с британским эсминцем около Крыма
11:10
Шоу-бизнес
Влад Топалов растрогал Валерию историей о писателе Франце Кафке
11:08
Происшествия
Ивановскому стрелку удалось скрыться от полиции
11:06
Экономика
American Express и еще 28 компаний разместят акции на Мосбирже
11:04
Спорт
Криштиану Роналду оценил свою популярность в Instagram
Все новости

Обрушение моста в Приморье могло произойти из-за ветхости конструкции

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:11
Происшествия
Обрушение моста в Приморье могло произойти из-за ветхости конструкции
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Владивосток, 26 июня. Борисовский мост частично обрушился в Уссурийском городском округе. Вероятной причиной происшествия могла стать ненадежность конструкции, сообщает источник ФАН.

В настоящее время сотрудники МЧС перекрыли мост, автомобильное движение производится по объездным путям. В момент обрушения на дороге не было машин и людей, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.

Специалисты тщательно обследуют конструкции моста. По предварительным данным, перед инцидентом по данному участку проехал грузовой автомобиль.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Обрушение моста в Приморье могло произойти из-за ветхости конструкции
обрушение мост приморье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru