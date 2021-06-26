Обрушение моста в Приморье могло произойти из-за ветхости конструкции

Владивосток, 26 июня. Борисовский мост частично обрушился в Уссурийском городском округе. Вероятной причиной происшествия могла стать ненадежность конструкции, сообщает источник ФАН.

В настоящее время сотрудники МЧС перекрыли мост, автомобильное движение производится по объездным путям. В момент обрушения на дороге не было машин и людей, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.

Специалисты тщательно обследуют конструкции моста. По предварительным данным, перед инцидентом по данному участку проехал грузовой автомобиль.