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Установлена связь дефицита омеги-3 и ранней смерти

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:10
Общество
Установлена связь дефицита омеги-3 и ранней смерти
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Вашингтон, 26 июня. Группе западных ученых удалось обнаружить еще один необычный фактор, влияющий на риск ранней смерти.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что низкий уровень содержания омега-3 жирных кислот в организме человека может привести к преждевременному летальному исходу. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее в American Journal of Clinical Nutrition.

«Среди биомаркеров четче всего со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности связан индекс омега-3. Это вещество содержится в лососе, сельди и прочих видах рыбы», — сказано в исследовании.

Американские ученые разработали способ борьбы с ожирением печени при помощи хмеля. Установлено, что вещества этого растения способны оказывать положительный эффект на заболевание.

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организм омега-3 летальный исход
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