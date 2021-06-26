Установлена связь дефицита омеги-3 и ранней смерти

Вашингтон, 26 июня. Группе западных ученых удалось обнаружить еще один необычный фактор, влияющий на риск ранней смерти.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что низкий уровень содержания омега-3 жирных кислот в организме человека может привести к преждевременному летальному исходу. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее в American Journal of Clinical Nutrition.

«Среди биомаркеров четче всего со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности связан индекс омега-3. Это вещество содержится в лососе, сельди и прочих видах рыбы», — сказано в исследовании.

Американские ученые разработали способ борьбы с ожирением печени при помощи хмеля. Установлено, что вещества этого растения способны оказывать положительный эффект на заболевание.