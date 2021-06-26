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Обычные продукты оказались способны продлить молодость

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:09
Общество
Обычные продукты оказались способны продлить молодость
freepik.com  /  wayhomestudio

Вашингтон, 26 июня. Существует множество косметических средств, продлевающих молодость. Но все они бесполезны без правильного рациона питания.

Специалисты из американского института функциональной медицины составили список продуктов, которые обладают антивозрастным эффектом. На первом месте стоят темно-зеленые листовые овощи, например, шпинат, капуста. Диета из этих продуктов способна вызвать изменения в ДНК и отсрочить старение.

Полезным для сохранения молодости продуктом являются ягоды, богатые антиоксидантами. Это клубника, черника, малина и ежевика. Употребление этих ягод помогает сократить возрастные метаболические изменения и сохранить когнитивные способности.

Эффективным способом борьбы со старением является добавление в пищу специй и трав. Антивозрастным эффектом обладают куркума, розмарин, имбирь, корица и красный перец.

Для сохранения здоровья кишечника необходимо ввести в меню чеснок, который является важнейшим пребиотиком. Правильное функционирование кишечника влияет на внешний вид человека.

Из фруктов на страже молодости и красоты стоят гранаты и мандарины, они являются ключом к долголетию. Специалисты считают, что помимо косметических процедур и дорогих средств для ухода, необходимо следить за своим рационом питания.

При выборе крема для лица необходимо правильно определить тип кожи. Также важно учитывать возраст. Специалисты советуют начинать уход за кожей в возрасте 25 лет.

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