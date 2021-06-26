Карабах митингует, а Турция и Азербайджан проводят учения авиации и спецназа

Новый политический раунд Никола Пашиняна многие эксперты считают предвестником потери независимости Нагорным Карабахом. Такие опасения получают все большее распространение среди местных жителей, которые несколько дней выходили на митинги в Степанакерте с требованием отставки президента Араика Арутюняна. На этом фоне состоялись двусторонние контакты лидеров России, Азербайджана, Армении и Турции, что может указывать на скорое появление новых договоренностей.

Митинги в Арцахе

Результаты выборов в Армении практически сразу начали сказываться на внутриполитической обстановке в Нагорном Карабахе.

Недовольство местного населения спровоцировали действия президента Араика Арутюняна, который 20 июня посетил предвыборный штаб партии «Гражданский договор» в Ереване, а на следующий день отправил поздравительное письмо Николу Пашиняну.

Три дня подряд, с 21 по 23 июня, жители Степанакерта выходили митинговать на площадь Возрождения с требованиями отставки президента.

Арутюнян 22 июня попытался провести собственный «контрмитинг». Глава государства заявил, что он «не из убегающих» и «чувствует свою ответственность перед потомками и будущим поколением», а также заверил:

«Арцах никогда не будет в составе Азербайджана».

Касательно глубинных причин, то возмущение жителей Карабаха, которых осталось всего около 35 тыс. человек, более чем понятно. Переизбрание Никола Пашиняна делает перспективы независимого государства более чем туманными, к тому же укрепление турецко-азербайджанского союза заставляет думать о сохранении государственности уже саму Армению.

Карабаху нужно самоопределение

Экс-глава МИД Армении Вардан Осканян считает, что Еревану необходимо как можно быстрее определиться с повесткой дня в переговорах по Карабаху. В статье он отмечает, что Азербайджан готов использовать все возможные рычаги и реализовать свой план, пока власть в Армении ослаблена.

Вардан Осканян: Армению ожидает нахичеванизация Карабаха и потеря Сюника

Экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян написал статью, в которой, ссылаясь на свой многолетний дипломатический опыт, объясняет, что, когда у…

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Бывший министр разделяет опасения жителей Карабаха и полагает, что армянская сторона уже готова обсуждать документ о разграничении, касающийся вопроса анклавов, а также дороги/коридора из Азербайджана в Нахичевань, о котором говорится в заявлении от 9 ноября. В совокупности с возможным подписанием соглашения об установлении армяно-азербайджанского мира и добрососедских отношений Ереван фактически признает целостность территории Азербайджана, а, значит, и невольно согласится с потерей Карабаха.

Противодействовать этому, считает Осканян, позволит лишь «правильная, продуманная и чуткая постановка вопросов» в дипломатии — «главный залог успеха в переговорах».

Происшествия и инциденты

Различные кризисные ситуации по-прежнему напоминают, что Нагорный Карабах — все еще конфликтная зона.

Минобороны Азербайджана 24 июня обвинило подразделения ВС Армении в обстреле из стрелкового оружия своих позиций у села Мунджуглу Товузского района. Обошлось без потерь, однако сам факт инцидента армянская сторона опровергла.

Днем ранее организация «Репортеры без границ» сообщила об угрозах испанским журналистам со стороны азербайджанских военных в Гегаркунике, которые готовили материал. Оборонное ведомство Азербайджана данное заявление пока не прокомментировало.

Федеральное агентство новостей /

По сообщениям местных жителей, в районе села Тех Сюникской области ВС Азербайджана завершили большинство инженерных работ на занятой территории. Глава общины Нерсес Шадунц сообщил, что азербайджанцы «построили себе домики и все остальное — то, что нужно для службы, осуществили работы».

Вопросы безопасности по-прежнему решает Россия

Переизбрание Никола Пашиняна на новый срок возобновляет цикл политических переговоров о реализации положений трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 г.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам Московской конференции по международной безопасности отметил, что российские миротворцы надежно гарантируют мир и надежность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры. Тем самым в очередной раз подчеркнул важность долгосрочного размещения контингента.

В этот же день, 23 июня, сначала главы МИД РФ и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей, в том числе касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. Затем по инициативе азербайджанской стороны переговорили по телефону уже и президенты двух стран.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

На следующий день Владимир Путин переговорил с Николом Пашиняном, а чуть позднее и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пока сложно сказать, какие технические вопросы вокруг Карабаха обсудили лидеры стран, однако 23 июня и. о. вице-премьер-министра Армении Тигран Авинян заявил, что «Армения ведет переговоры с российской стороной о размещении пограничников в Гегаркуникской области, но это может произойти, только если азербайджанские войска полностью покинут территорию Армении». По его словам, страна не отступит от своей позиции по пограничному кризису.

«Обсуждения вывода войск противника продолжаются, в ближайшее время ожидается еще один раунд этих переговоров», — сказал Авинян.

Вполне возможно, что постепенно назревает соглашение по установлению зоны безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Федеральное агентство новостей /

«Авиация Турана» и тренировки спецназа

На авиабазе ВВС Турции «Конья» 21 июня стартовали ежегодные международные учения «Анатолийский орел». Текущий состав участников оказался незначителен по сравнению с предыдущими годами (в 2020 году по причине коронавируса учение и вовсе отменили), когда участвовали США, и фактически ограничился «тюркским клубом», в который вошли Турция, Азербайджан, Пакистан и Катар, теснейший союзник Анкары среди монархий Персидского залива.

mod.gov.az / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Как и принято в НАТО, состав боевой авиации тоже вышел разношерстным. От Турции выделено несколько эскадрилий истребителей F-16, от Пакистана — звено самолетов JF-17, которые как раз намерен купить Азербайджан, от которого участвуют по два МиГ-29 и Су-25. Катар предоставил четыре самолета «Рафаль» французского производства.

Поначалу летно-тактические тренировки включали в себя слаживание в составе звеньев, а затем условная группировка ВВС принялась поражать наземные цели.

В целом же, очевидно, что Турция используется свой опыт участия в НАТО для подготовки элементов для «Армии Турана», хотя прямо об этом, конечно же, никто не говорит.

Другим важным аспектом совместной боевой подготовки ВС Турции и Азербайджана является тренировка подразделений специального назначения, которые играют важную роль в современных вооруженных конфликтах.

Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев 20 июня принял участие в церемонии отправки очередной группы военнослужащих специального назначения ВС Азербайджана для обучения на курсах, на базе училища горных «коммандос» и учебного центра сухопутных войск Турции. По опыту, курс длится около месяца и станет уже как минимум вторым в текущем году.

Однако на этом движение Баку в сторону НАТО не заканчивается.

На неделе в Азербайджане побывала делегация командования Сухопутных войск Альянса во главе с начальником штаба генерал-майором Метином Токелем. Офицеры альянса посетили Военную академию, где им был представлен подробный брифинг о деятельности образовательного учреждения, а также обсуждены вопросы сотрудничества с НАТО в данной области.

mod.gov.az / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Таким образом, дрейф в сторону от советской и российской школы подготовки офицеров продолжается. И если сейчас большинство азербайджанского генералитета получала образование в России, то уже в ближайшие несколько лет их сменит поколение, полностью ориентированное на Турцию и НАТО.

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