В Петербурге отгремел праздник выпускников «Алые паруса»: фоторепортаж ФАН

В ночь на 26 июня в Северной столице спустя год перерыва отгремел главный праздник выпускников «Алые паруса». Из-за бушующего COVID-19 гостями мероприятия стали только выпускники и их педагоги, также действовало деление по секторам.

Власти города были уверены, что уговоры смотреть праздник по телевизору ради здоровья и безопасности повлияют не на всех, именно поэтому метро работало всю ночь, чтобы все смогли скорее добраться до дома.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Чтобы не допустить давки, полиция следила за порядком, особенно у станций метро. Некоторые вестибюли были закрыты, а Невский проспект и вовсе в этот день стал пешим.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В 22:00 старт празднику дали ведущие Иван Ургант и Дарья Александрова. За музыкальную часть вечера отвечали Светлана Лобода, Антон Лаврентьев, Cream Soda и Niletto, JONY, Ирина Дубцова и другие популярные артисты современности.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

После танцев под известные молодежи песни все внимание устремилось на Неву: на небе зажглись миллионы огней — весь город осветил грандиозный фейерверк.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Водно-пиротехническая часть шоу включала выступление реконструкторов с аллюзией на Ледовое побоище, не забыли организаторы и о Петре I и Пушкине. Под раскаты салюта выпускникам напомнили о славных страницах российской истории.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Около 00:45 на Дворцовой набережной началась кульминационная часть «Алых парусов»: продолжительный фейерверк и проход брига «Россия».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Все те, кому не удалось посетить «Алые паруса», смогли запечатлеть плывущий бриг на улицах Петербурга.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Социальные сети молниеносно заполнились фотографиями и видео с праздника, который действительно заслуживает восторженных комментариев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее несменный ведущий «Алых парусов» Иван Ургант признался, что с наслаждением наблюдал, как в окнах Главного штаба отражается салют.