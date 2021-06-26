Google внедрит функцию предупреждения о фейковых новостях

Маунтин-Вью, 26 июня. Компания Google решила настроить свой поисковик на определение фейковых новостей. Пользователей будут предупреждать о «ненадежных» результатах поиска.

Решение внедрить новую функцию в Google приняли из-за обилия непроверенной информации в Сети и склонности большинства людей слепо доверять поисковикам. Нововведение, как считают разработчики, позволит остановить цепочку передачи сведений, не соответствующих действительности.

Журналист Forbes Зак Доффман ранее призвал пользователей удалить со смартфонов Google Maps. Это приложение, по его словам, представляет опасность, потому что считывает личные данные.