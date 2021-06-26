«Нафтогаз» нашел новый способ отказаться от российского газа

Киев, 26 июня. Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал, за счет чего Украина может стать энергонезависимой от России.

Украина имеет определенные ресурсы для увеличения объема добычи собственного газа до размеров в 25 млрд кубометров за год. Такого количества будет вполне достаточно для того чтобы, украинцы перестали быть энергозависимыми от России. Нужно сократить неэффективное использование газа, сообщил Витренко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости, то есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах», — сообщил глава «Нафтогаза» во время прямого эфира.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» объявил об очередном повышении тарифов на Украине. Стоимость газа для украинцев с июля 2021 года будет составлять 13,13 гривны за кубометр, что почти на 10% выше, чем в июне.