Первая «съедобная» вакцина от холеры появилась в Японии

Токио, 26 июня. Молекулярные биологи из Японии разработали первую «съедобную» вакцину от холеры. Она основана на зернах генно-модифицированного риса, передает пресс-служба университета Токио.

«Съедобную» вакцину уже протестировали на добровольцах. Их иммунитет реагировал на разные дозы вакцин, каждый раз повышая силу отклика на белки холерного вибриона, заявил профессор Хироси Киено.

«Результаты наших первых опытов заставили меня очень оптимистично смотреть на будущее нашей вакцины», — поделился впечатлениями ученый.

Разработка японских ученых представляет собой порошок из перемолотых зерен ГМО-риса. В его геном встроен фрагмент ДНК холерного вибриона, отвечающий за производство главного токсина этой бактерии.

Похвастаться разработкой могут и турецкие ученые. Они создали новый тест на коронавирус, способный предоставить результат за десять секунд. Устройство работает путем анализа мазка из полости рта и подает оптический сигнал при обнаружении вируса.