«Тампа» обыграла «Айлендерс» благодаря голу Гурда и вышла в финал НХЛ

Тампа, 26 июня. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла в седьмом матче финала западной конференции «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:0 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет против «Монреаля».

Первые две смены хозяева площадки полностью доминировали и могли открыть счет в дебюте матча, однако достойную игру продемонстрировал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. Подопечные Барри Тротца играли вторым номером и уже в середине стартового периода форвард гостей Энтони Бовилье воспользовался ошибкой игроков «Тампы» в средней зоне и убежал один на один с Андреем Василевским, однако вратарь в шпагате смог достать шайбу из угла ворот.

«Тампа» вышла вперед во втором периоде, когда «Айлендерс» играл в формате «пять на четыре». Энтони Сирелли отборолся за шайбу у борта, после чего отдал точную передачу на Янни Гурда, который отправил шайбу над левым щитком Семена Варламова — 1:0.

Третья двадцатиминутка прошла с преимуществом «Айлендерс» , однако в очередной раз Андрей Василевский провел великолепный матч, отыграв на «ноль» в четвертый раз в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, «Тампа» во второй раз подряд сыграет в финале НХЛ. Соперником подопечных Джона Купера будет «Монреаль Кэнэдиенс», вышедший в решающую серию игр впервые с 1993 года.

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