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Атомная подлодка «Белгород» начала первые испытания в Белом море

  /   Обновлено: 26 июня 2021 06:25
Армия
Атомная подлодка «Белгород» начала первые испытания в Белом море
Pr Scr tvzvezda.ru

Санкт-Петербург, 26 июня. Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» 25 июня вышла в Белое море для прохождения заводских и ходовых испытаний.

Источник ТАСС в кораблестроительной отрасли подтвердил эту информацию, заявив, что после завершения проверки технических составляющих начнутся государственные испытания. По словам собеседника агентства, АПЛ должна быть передана заказчику в конце текущего года.

Ранее появилась информация о передачи АПЛ «Белгород» Тихоокеанскому флоту РФ. Однако официальные источники никак не прокомментировали эту информацию.

Недавно в Белом море учения проводила самая большая в мире АПЛ «Дмитрий Донской». К маневрам были также привлечены корабли «Онега» и «Нарьян-Мар».

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учения апл белгород Белое море
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