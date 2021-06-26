FDA расширило список возможных побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

Москва, 26 июня. Вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna могут вызвать воспаление сердца. Такое предупреждение было сделано Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Информация об очередном возможном побочном эффекте появилась в бюллетене, которая дается пациентам при вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. Аналогичную литературу получают поставщики медицинских услуг.

После вакцинации указанными препаратами возникает риск развития миокардита и перикардита. Эти заболевания характеризуются воспалением сердечной мышцы и ткани, окружающей сердце.

Вероятность побочных эффектов возрастает после получения второй дозы прививки. По состоянию на 11 июня в Системе отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS) зафиксировано свыше 1,2 тысячи случаев миокардита или перикардита на примерно 300 млн введенных доз вакцины.

Австралийские власти рассматривают возможность отказа от использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca до конца года. Причина такого решения заключается в побочных эффектах, которые может вызвать препарат.