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FDA расширило список возможных побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

  /   Обновлено: 26 июня 2021 06:21
Общество
FDA расширило список возможных побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna
pixabay.com

Москва, 26 июня. Вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna могут вызвать воспаление сердца. Такое предупреждение было сделано Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Информация об очередном возможном побочном эффекте появилась в бюллетене, которая дается пациентам при вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. Аналогичную литературу получают поставщики медицинских услуг.

После вакцинации указанными препаратами возникает риск развития миокардита и перикардита. Эти заболевания характеризуются воспалением сердечной мышцы и ткани, окружающей сердце.

Вероятность побочных эффектов возрастает после получения второй дозы прививки. По состоянию на 11 июня в Системе отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS) зафиксировано свыше 1,2 тысячи случаев миокардита или перикардита на примерно 300 млн введенных доз вакцины.

Австралийские власти рассматривают возможность отказа от использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca до конца года. Причина такого решения заключается в побочных эффектах, которые может вызвать препарат.

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вакцина коронавирус Pfizer moderna
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