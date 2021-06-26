Американские ученые обнаружили останки динозавров в Арктике

Вашингтон, 26 июня. Группа исследователей из США обнаружила останки динозавров на территории Арктики. Специалисты пришли к выводу, что древние рептилии обитали там круглый год.

Открытие позволило понять, что в Арктике когда-то преобладал теплый климатический пояс. При этом на территории континента никогда не наступала зима, сообщает журнал Current Biology.

Кроме этого, кости рептилий принадлежали различным видам существ. Этот факт также опровергает теорию о миграции динозавров в теплые края.

Ранее австралийские ученые описали крупнейшего динозавра на Земле. Они назвали его габариты и включили в топ самых крупных обитателей планеты.