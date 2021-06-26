Интенсивность циркуляции COVID-19 может снизиться под влиянием жары

Москва, 26 июня. Распространение коронавирусной инфекции может приостановиться из-за жаркой погоды. Об этом сообщила представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт отметила, что точной оценки влияния погодных условий на циркуляцию вируса среди населения страны пока что нет. Однако это не значит, что можно исключить такую вероятность, передает ТАСС.

«Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже», — объяснила Пшеничная.

Ранее стало известно, что аномальная жара в Петербурге может стать рекордной в истории метеонаблюдений. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.