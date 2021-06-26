Вещества хмеля способны бороться с жировой болезнью печени

Вашингтон, 26 июня. Американские ученые разработали способ борьбы с ожирением печени при помощи хмеля. Вещества растения способны оказывать положительный эффект на заболевание.

Причиной возникновения неалкогольной жировой болезни печени является неправильное питание. Прежде всего на проявление влияет введение в рацион жиров и инсулинорезистентности, передает Pravda.Ru. Положительный эффект может оказывать содержащееся в хмеле вещество — ксантогумол. Он активизирует борьбу организма с накоплением жира в печени.

Ученые для выявления особенности растения провели эксперимент на мышах, в котором разделили животных на несколько групп. Грызуны, которые получали в качестве добавки вещества хмеля, медленнее набирали вес. Также у них была зафиксирована стабильность уровня сахара в крови.

Ранее ученые назвали способствующие сжиганию жира специи. Специалисты советуют добавить в рацион две полезные специи — имбирь и перец чили.