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Вещества хмеля способны бороться с жировой болезнью печени
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Вещества хмеля способны бороться с жировой болезнью печени

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:50
Наука
Вещества хмеля способны бороться с жировой болезнью печени
pixabay.com  /  Klickblick

Вашингтон, 26 июня. Американские ученые разработали способ борьбы с ожирением печени при помощи хмеля. Вещества растения способны оказывать положительный эффект на заболевание.

Причиной возникновения неалкогольной жировой болезни печени является неправильное питание. Прежде всего на проявление влияет введение в рацион жиров и инсулинорезистентности, передает Pravda.Ru. Положительный эффект может оказывать содержащееся в хмеле вещество — ксантогумол. Он активизирует борьбу организма с накоплением жира в печени.

Ученые для выявления особенности растения провели эксперимент на мышах, в котором разделили животных на несколько групп. Грызуны, которые получали в качестве добавки вещества хмеля, медленнее набирали вес. Также у них была зафиксирована стабильность уровня сахара в крови.

Ранее ученые назвали способствующие сжиганию жира специи. Специалисты советуют добавить в рацион две полезные специи — имбирь и перец чили.

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