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Психологические уловки могут помочь в борьбе со стрессом в пробке

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:48
Общество
Психологические уловки могут помочь в борьбе со стрессом в пробке
Невские Новости

Москва, 26 июня. Успокоить нервы в затяжной пробке можно с помощью некоторых психологических упражнений. Об этом сообщила психиатр Ольга Котова.

Прежде всего, человеку нужно настроить себя на плохой исход событий. Такая работа над отношением к ситуации поможет справиться с тревогой на дороге, передает радио Sputnik.

«Ты даешь заранее эмоциональное супернапряжение, не даешь себе расслабиться, а потом накал спадает и уже нет сил, чтобы на самом деле сделать то, чего ты боишься», — объяснила специалист.

Кроме этого, водителям во время пробки следует отвлечь себя на упражнение «пяти красных предметов». Человеку требуется в стрессовых ситуациях заниматься поиском похожих вещей определенного количества и цвета. Такой способ позволит отвлечь внимание и прийти в себя. Чем сложнее задача, тем эффективнее метод.

Недавно психолог Марина Алясова раскрыла формулу успеха на примере фильма «Дьявол носит Prada». Она отметила, что в первую очередь в фильме ярко демонстрируются последствия однобокого подхода к своей жизни.

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пробки стресс психика
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