Ученые Турции создали высокоточный экспресс-тест на коронавирус

Анкара, 26 июня. Турецкие ученые разработали новый тест на коронавирус, для диагностики которого требуется десять секунд. Об этом пишет Sabah.

Новая система диагностики работает с точностью 99%, утверждают специалисты Университета Билькента. Работать над проектом ученые начали еще в марте 2020 года, когда в Турции зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Теперь устройство способно заменить медленные тесты на более быстрые, подчеркнул профессор Абдулла Аталар.

«Это уникальная система, которую можно использовать в местах с высоким риском заражения коронавирусом, но также нуждающихся в эксперсс-тестах», — добавил ректор Билькента.

Устройство работает путем анализа мазка из полости рта. Оно прикрепляет вирусные белки и при положительном результате теста излучает оптический сигнал. Если вирус не обнаружен, может потребоваться до 30 секунд, вместо 10, сообщили в университете.

Российские ученые ранее разработали тест на антитела к коронавирусу для животных. Анализ подойдет как для домашних любимцев, так и для пушного и крупного рогатого скота, рассказали в Россельхознадзоре.