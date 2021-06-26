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Рябков высказался о присоединении США к урегулированию конфликта на Украине

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:31
Политика
Рябков высказался о присоединении США к урегулированию конфликта на Украине
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 26 июня. Россия не исключает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет оказать влияние на Киев и призвать к исполнению минских соглашений, заявили в МИД РФ.

Ранее в Киеве сообщали, что присоединение Вашингтона к договоренностям по Донбассу станет одной из главных тем при визите президента Владимира Зеленского в американскую столицу. Однако, по словам заместителя главы министерства Сергея Рябкова, заокеанские коллеги на данный момент не оказывают необходимого влияния на Украину для решения подобных вопросов.

«Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль», — отметил Рябков в беседе с РИА Новости.

Рябков уже заявлял, что российская сторона нацелена на скорое возобновление диалога с США по стратегической стабильности. По словам замминистра, Москва полностью готова к конструктивной беседе.

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Все новости / Политика / Рябков высказался о присоединении США к урегулированию конфликта на Украине
украина сша минские соглашения мид рф рябков
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