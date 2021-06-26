Групповые видеозвонки и трансляция экрана стали доступны в Telegram

Москва, 26 июня. Разработчики Telegram добавили в мессенджер функцию групповых звонков и демонстрацию экрана. Об этом сообщила компания в блоге.

Голосовой чат в любой группе можно переделать под видеоконференцию. Для этого нужно одному из участников нажать на значок камеры, чтобы включился видеорежим, говорится в сообщении разработчиков Telegram.

Видеорежим будет доступен первым 30 подключившимся участникам конференции. В будущем разработчики планируют увеличить лимит. Интерфейс групповых звонков оптимизирован под большинство гаджетов. С помощью демонстрации экрана пользователи смогут показывать изображения и использовать видео с камеры устройства.

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