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Групповые видеозвонки и трансляция экрана стали доступны в Telegram

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:13
Технологии
Групповые видеозвонки и трансляция экрана стали доступны в Telegram
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 26 июня. Разработчики Telegram добавили в мессенджер функцию групповых звонков и демонстрацию экрана. Об этом сообщила компания в блоге.

Голосовой чат в любой группе можно переделать под видеоконференцию. Для этого нужно одному из участников нажать на значок камеры, чтобы включился видеорежим, говорится в сообщении разработчиков Telegram.

Видеорежим будет доступен первым 30 подключившимся участникам конференции. В будущем разработчики планируют увеличить лимит. Интерфейс групповых звонков оптимизирован под большинство гаджетов. С помощью демонстрации экрана пользователи смогут показывать изображения и использовать видео с камеры устройства.

Instagram на днях запустил функцию, ранее не доступную для российских пользователей. Теперь в Stories социальной сети можно добавлять музыку из библиотеки треков. На выбор есть как русскоязычные, так и зарубежные исполнители.

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